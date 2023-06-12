Son Dakika: Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrıldı - Son Dakika
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Son Dakika: Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrıldı

Son Dakika: Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrıldı

12.06.2023 00:13

Son dakika: Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'deki macerasını tamamladığını açıkladı.

2022-23 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe'de maç sonu ayrılık yaşandı. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye resmen veda etti. Sezon başında 1 yıllık mukavele imzalayan tecrübeli hoca, kupa zaferinin ardından kariyerinde yeni bir maceraya atılacağını açıkladı.

Jorge Jesus'un 22/23 sezonu performansı:

  • 56 Maç
  • 37 Galibiyet
  • 11 Beraberlik
  • 8 Mağlubiyet
  • Atılan Gol: 126
  • Yenilen Gol: 58
  • 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu

İşte Jesus'un ayrılık sözleri:

"BU BİR VEDA"

"Fenerbahçe, bu kupayı uzun zamandır kazanamıyordu. Camiamız ve kariyerim için bu kupa önemliydi. Başkanıma, bana güvenip burada çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Taraftarımıza da teşekkür ederim çünkü her maçta bana sevgi gösterdiler. Bu şekilde konuşuyorum çünkü bu bir veda.

"KARARI DAHA ÖNCE ALDIM"

Bu kararı alalı bir süre oluyor, burada olmaktan çok keyif aldım. Türk halkı, sevgi dolu bir halk. Şimdi Portekiz'e gideceğim. Henüz geleceğimle ilgili karar vermedim. Beklemek istiyorum, hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim bunu göreceğim.

"BURAYI SEVMİYORUM DEĞİL"

Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim.

"KEŞKE OLMASAYDI DEDİĞİM ŞEYLER VAR"

Pişmanlık değil ama keşke olmasaydı dediğim şey var: Üç tane alışık olmadığımız durum yaşandı, bir sezonda 3 hazırlık dönemi geçirmiş olduk. Sezon başı, Dünya Kupası arası ve ülkede yaşanan üzücü deprem nedeniyle lige verilen ara... Bu kadar verilen ara, çok fazla şeyi değiştirir tabii ki. Ligin sportif gerçekliğini de etkiledi bu. Birçok maç sahada oynanmadan kazanıldı. Yaptığım şeylere baktığımda bir şeyleri farklı yapar mıyım diye düşündüğümde evet, belki birkaç şeyi farklı yapabilirdim ama yaptığım çoğu şeyin aynısını yapardım diye düşünüyorum. Hiçbirimiz mükemmel değiliz, ben de değilim.

Ayrıntılar geliyor...

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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