Fenerbahçe, Ryan Kent'i resmen renklerine bağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Ryan Kent'i resmen renklerine bağladı

12.06.2023 14:22

Fenerbahçe, Rangers forması giyen Ryan Kent'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe sezonun ilk transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, Rangers ile yollarını ayıran İngiliz futbolcu Ryan Kent'i 4 yıllığına kadrosuna kattı.

"BÜYÜK ONUR DUYUYORUM"

Fenerbahçe'nin sosyal medyadan paylaştığı videoda Ryan Kent, "Tüm Fenerbahçe taraftarına merhabalar, ben Ryan Kent. Öncelikle kulübümüz için kupanın kazanılmasında paya sahip tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum. " dedi." ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM"

İngiliz futbolcu açıklamasının devamında, "Yeni sezon ile ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapmaya çalışacağım. İlk hedefimiz önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa'yı kazanmak olacak. Takım arkadaşlarımla birlikte yeni sezon çalışmalarına başlamak için çok heyecanlıyım. Kendinize iyi bakın." dedi.

RYAN KENT'İN KARNESİ

Asıl pozisyonu sol açık olan İngiliz futbolcu, sağ açık ve ikinci forvet rollerini de oynayabiliyor. Ryan Kent, geçen sezon Rangers formasıyla 44 maçta forma giydi. 26 yaşındaki yıldız bu maçlarda 1 gol atarken, 10 asist yapma başarısı gösterdi.

Son Dakika: Fenerbahçe'den sezonun ilk transferi! Ryan Kent resmen imzayı attı
Son Dakika: Fenerbahçe'den sezonun ilk transferi! Ryan Kent resmen imzayı attı
YORUMLAR
500

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Ryan Kent'i resmen renklerine bağladı - Son Dakika


Son Dakika
13:56 Fenerbahçe, Ryan Kent'i resmen renklerine bağladı
13:51 Son Dakika: Fenerbahçe'den sezonun ilk transferi! Ryan Kent resmen imzayı attı
13:53 İstanbul Valisi Gül, Devler Ligi finalinde görevli personele dağıtıldığı iddia edilen kumanyaya ilişkin konuştu
13:48 İstanbul Valisi'nden Devler Ligi finalinde görevli personele dağıtıldığı iddia edilen kumanyaya ilişkin açıklama
13:51 Azerbaycan'ı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafilesinde Sinan Oğan da yer alıyor
13:46 Sinan Oğan, Azerbaycan seyahatinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek
13:41 Survivor 2023'te Nefise ve Yusuf İstanbul'daki yarı finale doğrudan katılmaya hak kazandı
13:37 Survivor 2023'ün ilk yarı finalistleri Yusuf ve Nefise oldu
13:31 Ne Avcı ne Lucescu! Ali Koç'a karşı cephe alan Fenerbahçe taraftarı, Sergen Yalçın'ı istiyor
13:26 Ne Avcı ne Lucescu! Ali Koç'a kazan kaldıran Fenerbahçe taraftarı, Sergen Yalçın'ı istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2023 14:30:58. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Ryan Kent'i resmen renklerine bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement