Sivasspor, Galatasaray maçında büyük tartışma yaratan gol iptalinin "kural hatası" olduğu iddiasıyla maçın tekrar edilmesi için TFF'ye başvurdu - Son Dakika
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Sivasspor, Galatasaray maçında büyük tartışma yaratan gol iptalinin "kural hatası" olduğu iddiasıyla maçın tekrar edilmesi için TFF'ye başvurdu

02.01.2023 14:38

Sivasspor, Galatasaray ile oynadıkları maçta 49'uncu dakikada buldukları golde hakemin iptali sonrası kural hatası yaşandığını ileri sürerek maçın tekrarlanması için TFF'ye başvuruda bulundu.

Sivasspor, Galatasaray maçının tekrarlanması için TFF'ye başvuruda bulundu.

"KURAL HATASINA NEDEN OLDU"

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "29.12.2022 tarihinde saat 17.00'de başlayan ve Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Demir Grup Sivasspor – Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının 49. dakikasında takımımızın kaydettiği gol VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde, ofsayt gerekçesi ile iptal edilmiş olup, bu durum kural hatasına neden olmuştur.

"HATALI ŞEKİLDE OFSAYT KARARI VERİLMİŞTİR"

Takımımızın kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Özdamar isabetli şekilde gol kararı vermiş, fakat VAR hakemi Özgüç Türkalp'ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine gidilmiş, beş dakikayı bulan inceleme sonrasında hatalı şekilde ofsayt kararı verilerek gol iptal edilmiştir.

"MÜSABAKANIN YENİDEN OYNATILMASI TALEP EDİLDİ"

Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvuru yapılmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir. Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla alakalı üst düzey açıklama beklediğimizi de yineliyoruz."ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR (1)
  • Onssever Ons: Gerçeği söylemek gerekirse maalesef Sivas spor haklı, gol iptali net bir kural hatası, bu hatayada VAR hakemi sebep oldu, adamların gölü net şekilde temiz bir goldü.. üzülsekte adaletli bir sonuç için maçın tekrarı vicdanları rahatlatacaktır.. Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Sivasspor Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçın yeniden oynanması için TFF'ye başvuruda... Sivasspor Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçın yeniden oynanması için TFF'ye başvuruda... (Son dakika) Sivasspor maçın tekrarını istedi (Son dakika) Sivasspor maçın tekrarını istedi

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Son Dakika Spor Sivasspor, Galatasaray maçında büyük tartışma yaratan gol iptalinin 'kural hatası' olduğu iddiasıyla maçın tekrar edilmesi için TFF'ye başvurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivasspor, Galatasaray maçında büyük tartışma yaratan gol iptalinin "kural hatası" olduğu iddiasıyla maçın tekrar edilmesi için TFF'ye başvurdu - Son Dakika
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