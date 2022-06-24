Son dakika... Söğütlü genç yetenek Galatasaray'a transfer oldu - Son Dakika
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Son dakika... Söğütlü genç yetenek Galatasaray'a transfer oldu

24.06.2022 10:26
Son dakika... Söğütlü genç yetenek Galatasaray'a transfer oldu

Son dakika habere göre Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Doruk Subaşıoğlu, Galatasaray'ın altyapısına transfer oldu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Doruk Subaşıoğlu, Galatasaray'ın altyapısına transfer oldu.

Söğüt Altay Futbol Okulu'nda kalecilik yapan 7 yaşındaki Doruk Subaşıoğlu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 2014 doğumlu 150 çocuğun katıldığı seçmeler göz doldurdu. Seçmelerde dikkat çeken performansının ardından sarı-kırmızılı takımın altyapısına transfer olan Doruk Subaşıoğlu, Eylül ayında başlayacak Galatasaray U8 futbol takımında yer alacak. Genç yeteneğin babası Zafer Subaşıoğlu daha önceden Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor'un takım kaptanlığı yapmasının ardından kulüp başkanlığı da yapmıştı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Galatasaray, Bilecik, Futbol, Söğüt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika... Söğütlü genç yetenek Galatasaray'a transfer oldu - Son Dakika

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