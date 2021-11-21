Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Türkiye ve dünya spor gündemindeki son gelişmeleri merak edenler için, en güncel başlıkları derledik.

MİLLİ SPORCU, İLK DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU GETİRDİ

Red Bull sporcusu Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu oldu. Endonezya'daki ilk yarışta 2. olan Toprak Razgatlıoğlu, hem kariyerinin ilk Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaştı, hem de bunu başaran ilk Türk sporcu oldu.

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FATİH TERİM'DEN MOTİVASYON KONUŞMASI: YAPTIK, YİNE YAPARIZ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, genç oyuncularına barkovizyonda Fenerbahçe galibiyetlerini izletti. Yıldız oyunculara mental yükleme yapan Terim'in toplantıda, "Sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadelede edeceğinizi biliyorum. Daha önce rakibimizi defalarca mağlup ettik. Yaptık yine yaparız! Bu galibiyet bize büyük güç katacak. Onun için sizden 90 dakika mücadele etmenizi istiyorum" sözlerini söylediği futbolcuların da galibiyet sözü verdikleri öğrenildi.

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BÜYÜK DERBİNİN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam saat 19.00'da NEF Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

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