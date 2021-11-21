Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Türkiye ve dünya spor gündemindeki son gelişmeleri merak edenler için, en güncel başlıkları derledik.
Red Bull sporcusu Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu oldu. Endonezya'daki ilk yarışta 2. olan Toprak Razgatlıoğlu, hem kariyerinin ilk Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaştı, hem de bunu başaran ilk Türk sporcu oldu.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, genç oyuncularına barkovizyonda Fenerbahçe galibiyetlerini izletti. Yıldız oyunculara mental yükleme yapan Terim'in toplantıda, "Sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadelede edeceğinizi biliyorum. Daha önce rakibimizi defalarca mağlup ettik. Yaptık yine yaparız! Bu galibiyet bize büyük güç katacak. Onun için sizden 90 dakika mücadele etmenizi istiyorum" sözlerini söylediği futbolcuların da galibiyet sözü verdikleri öğrenildi.
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Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam saat 19.00'da NEF Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.
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