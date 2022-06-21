Son dakika spor: Murat Akça, transfer iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Son dakika spor: Murat Akça, transfer iddialarını yalanladı

21.06.2022 13:13
Son dakika spor: Murat Akça, transfer iddialarını yalanladı

Son dakika spor haberine göre Altay'ın deneyimli stoperi Murat Akça, hakkında ortaya atılan transfer iddialarını yalanladı.

Altay'ın deneyimli stoperi Murat Akça, hakkında ortaya atılan transfer iddialarını yalanladı. Akça, "Altay'da 1 yıl daha kontratım bulunmaktadır" dedi.

Altay'ın 31 yaşındaki stoperi Murat Akça'ya Süper Lig kulüplerinden İstanbulspor ve Antalyaspor'un ve TFF 1. Lig'den Pendikspor'un talip olduğu haberleri basında yer almıştı. İddiaların günden güne artması üzerine deneyimli stoper, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başarılı futbolcu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda çıkan transfer haberleri asılsız ve yalandır. Altay'da bir yıl daha kontratım bulunmaktadır. Kamuoyuna duyurulur." - İZMİR

YORUMLAR
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Khaly Thiam'dan Altay'a veda Khaly Thiam'dan Altay'a veda Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor'da Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor'da
Kaynak: İHA

Antalyaspor, Murat Akça, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika spor: Murat Akça, transfer iddialarını yalanladı - Son Dakika

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