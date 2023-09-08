Son Dakika: Stefan Kuntz tüm kozlarını oynadı! Türkiye-Ermenistan maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Son Dakika: Stefan Kuntz tüm kozlarını oynadı! Türkiye-Ermenistan maçında ilk 11'ler belli oldu

Son Dakika: Stefan Kuntz tüm kozlarını oynadı! Türkiye-Ermenistan maçında ilk 11\'ler belli oldu
Son Güncelleme: 08.09.2023 20:46

Son dakika: A Milli Takımımız, Euro 2024 Elemeleri A Grubu 5. maçında Ermenistan'ı ağırlayacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında A Milli Futbol Takımımız Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda yapılacak maç 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.

EKSİKLER

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edilmişti.

İLK 11'ler;

Türkiye; Mert; Zeki, Merih, Çağlar, Cenk Özkaçar; İsmail, Orkun, Hakan; Kerem, Cengiz, Barış Alper.

Ermenistan; Chanharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhciyan.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Stefan Kuntz, Ermenistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Stefan Kuntz tüm kozlarını oynadı! Türkiye-Ermenistan maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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20:46 Son Dakika: Stefan Kuntz tüm kozlarını oynadı! Türkiye-Ermenistan maçında ilk 11'ler belli oldu
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SON DAKİKA: Son Dakika: Stefan Kuntz tüm kozlarını oynadı! Türkiye-Ermenistan maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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