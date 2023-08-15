Son Dakika: Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Neymar'ı kadrosuna kattı

Al Hilal, Neymar için PSG ile 60 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. L'Equipe'e göre; Fransız deviyle her konuda anlaşan Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Neymar'ı da ikna etti.
Suudi ekibi, Brezilyalı yıldızla yıllığı 80 milyon eurodan 2 yıllık anlaşma sağladı. Transferin, son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmen duyurulacağı aktarıldı. Al Hilal'in bu transfer için kasasından toplam 220 milyon euro çıkacak.
Foot Mercato'nun haberine göre, Al-Hilal'in Neymar'ı ikna ettiği sözleşmenin detayları ortaya çıktı. 2 yıl için toplam 240 milyon euro maaş kazanacak futbolcunun, Suudi Arabistan'ı tanıtan paylaşımlarında 500 bin euro daha ödeme alacak olması ise dikkat çekti.
İşte madde madde Neymar'a teklif edilen sözleşme;
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