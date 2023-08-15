Son Dakika: Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Neymar'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Son Dakika: Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Neymar'ı kadrosuna kattı

Son Güncelleme: 15.08.2023 19:56

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Al Hilal, Neymar için PSG ile 60 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. L'Equipe'e göre; Fransız deviyle her konuda anlaşan Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Neymar'ı da ikna etti.

ADIM PAŞI PARA ALACAK

Suudi ekibi, Brezilyalı yıldızla yıllığı 80 milyon eurodan 2 yıllık anlaşma sağladı. Transferin, son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmen duyurulacağı aktarıldı. Al Hilal'in bu transfer için kasasından toplam 220 milyon euro çıkacak.

240 MİLYON EURO MAAŞ

Foot Mercato'nun haberine göre, Al-Hilal'in Neymar'ı ikna ettiği sözleşmenin detayları ortaya çıktı. 2 yıl için toplam 240 milyon euro maaş kazanacak futbolcunun, Suudi Arabistan'ı tanıtan paylaşımlarında 500 bin euro daha ödeme alacak olması ise dikkat çekti.

İşte madde madde Neymar'a teklif edilen sözleşme;

  • 2 yıllık sözleşme
  • 120 milyon euro yıllık ücret
  • Neymar'a tahsis edilen özel uçak
  • Lüks malikane
  • 80 bin euro galibiyet primi
  • Suudi Arabistan'ı tanıtan her hikaye ve gönderi için 500 bin euro
Son Dakika: Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Neymar'ı kadrosuna kattı
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SON DAKİKA: Son Dakika: Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Neymar'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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