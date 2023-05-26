Son saniye golüyle kazanan Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'dan Süper Lig yolunda dev adım - Son Dakika
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Son saniye golüyle kazanan Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'dan Süper Lig yolunda dev adım

26.05.2023 22:55

Son dakika: Son saniye golüyle Sakaryaspor'u 1-0'lık skorla eleyen Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, Süper Lig'e yükselme Play-Off Turu'nda yarı finale çıktı. Eyüpspor, yarı finalde Bodrumspor ile oynayacak.

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Play-Off etabının ilk turu tamamlandı. Bodrumspor'un ardından yarı finale Eyüpspor yükseldi.

SON SANİYE GOLÜ

Play-Off 1. Turu'nda Eyüpspor, Sakaryaspor'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti. Normal süresi golsüz biten maç, uzatmaya gitti. Eyüpspor, 120+2'de Alparslan Öztürk'ün muhteşem golüyle öne geçti. Maç bu skorla tamamlandı ve Eyüpspor, yarı finale çıktı.

RAKİP BODRUMSPOR

Sezonu 3'üncü sırada tamamlayan Pendikspor'un doğrudan finale yükseldiği Play-Off etabının ikinci turunda Eyüpspor ile Bodrumspor kozlarını paylaşacak.

31 MAYIS ÇARŞAMBA

Play-Off 2. Tur maçları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Yeri daha sonra ilan edilecek final ise 8 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.

İKİ KARADENİZ TAKIMI ÇIKTI

TFF 1. Lig'i ilk sırada tamamlayan Samsunspor ve ikinci olan Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti.

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Sakaryasporlu Ümit'in, Eyüpsporlu Alparslan'ın muhteşem golü için yaptığı yorum dinleyenleri kahkahaya boğdu Sakaryasporlu Ümit'in, Eyüpsporlu Alparslan'ın muhteşem golü için yaptığı yorum dinleyenleri kahkahaya boğdu Son saniye golüyle kazanan Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'dan Süper Lig yolunda dev adım Son saniye golüyle kazanan Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'dan Süper Lig yolunda dev adım

Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son saniye golüyle kazanan Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'dan Süper Lig yolunda dev adım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son saniye golüyle kazanan Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'dan Süper Lig yolunda dev adım - Son Dakika
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