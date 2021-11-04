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Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir - Son Dakika

Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir

04.11.2021 14:18

Son dakika edinilen bilgilere göre, TFF seyirci tartışmasına son noktayı koydu: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir.

TFF, Galatasaray-Lokomotiv maçının kendi organizasyonlarının olmadığını belirtip, sorumluluğun UEFA'da olduğunu vurguladı. Bu sebeple TFF'nin ceza yaptırım hakkına sahip olmadığı ifade edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Söz konusu maç, UEFA'nın düzenlediği bir müsabaka olup tüm sorumluluk da UEFA'dadır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü'ne ceza vermesi mümkün değildir."

Son Dakika: TFF seyirci tartışmasına son noktayı koydu: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir
Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir

Futbol Federasyonu, Galatasaray, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir - Son Dakika
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