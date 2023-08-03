Son Dakika: Tirana-Beşiktaş maçı tribününden atılan meşaleler ve sahaya giren taraftarlar nedeniyle başlayamadı! Hakemler soyunma odasına gitti. - Son Dakika
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Son Dakika: Tirana-Beşiktaş maçı tribününden atılan meşaleler ve sahaya giren taraftarlar nedeniyle başlayamadı! Hakemler soyunma odasına gitti.

03.08.2023 21:23

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile karşılaşacaktı. Ancak mücadele öncesinde iki kale arkasında da meşaleler yandı, önce sahayı dumanlar sardı, ardından meşaleler de sahaya atıldı.

FUTBOLCULAR DEVREYE GİRDİ

Tam bu sırada hakem Stuart Attwell oyuncuları soyunma odasına göndermek istedi. Necip Uysal ile Valentin Rosier, Beşiktaş taraftarının önüne gitti, sakinlik çağrısı yaptı.

OYUNCULAR SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Ardından Beşiktaş taraftarı ile Tiranalı futbolseverler arasında gerilim yükseldi. Bir tribünden diğer tribüne sandalyeler fırlatıldı. Birkaç Tiranalı taraftar da sahaya atlayınca oyuncular soyunma odasına gitti.

15 DAKİKA GECİKMELİ BAŞLADI

Yapılan anonslar neticesinde tribündeki olaylar yatıştı. Takımların yenide sahaya gelmesiyle beraber karşılaşma 15 dakika gecikmeli olarak başladı.

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Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Tirana-Beşiktaş maçı tribününden atılan meşaleler ve sahaya giren taraftarlar nedeniyle başlayamadı! Hakemler soyunma odasına gitti. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Tirana-Beşiktaş maçı tribününden atılan meşaleler ve sahaya giren taraftarlar nedeniyle başlayamadı! Hakemler soyunma odasına gitti. - Son Dakika
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