Son Dakika: Türkiye, Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi

A Milli Takımımız, Letonya ile Konya'da karşı karşıya geldiği maçta 4-0 galip gelerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

YUNUS ATTI AMA OFSAYT

22. dakikada sağ kanattan Ferdi'nin pasında Barış Alper topla buluştu ve pasında Hakan'ı buldu. Hakan'ın vuramadığı topta Yunus araya girdi ve topu ağlara gönderdi. VAR kontrolü sonrasında hakem gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İLK YARI 0-0 BİTTİ

Mücadelede tek kale oynayan takımımız, gol yollarında etkili olamayınca karşılaşmanın ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

YUNUS AKGÜN SAHNEDE

Mücadelenin gol perdesini 58. dakikada Yunus Akgün açtı. Cenk'in ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topta Yunus topa çok sert vurdu ve ağlara yolladı.

CENK TOSUN FARKI İKİYE ÇIKARDI

83. dakikada sağ kanatta topla buluşan Samet rakibini ekarte etti ve içeriye sert çevirdi. Boşta olan Cenk Tosun düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve durum 2-0 oldu.

KEREM BOŞ GEÇMEDİ

87. dakikada bu kez sahneye Kerem Aktürkoğlu çıktı. Sağ kanattan kontra atağa çıkan Yusuf Sarı tek pasta Kerem'i buldu. Kerem, düzgün vuruşuyla farkı 3'e çıkardı.

CENK TOSUN FİŞİ ÇEKTİ

90+2. dakikada sahneye yine Cenk Tosun çıktı. Yıldız futbolcu, kendisinin 2. takımının 4. golünü atarak mücadelede durumu 4-0 yaptı.