Son Dakika: VakıfBank kadın voleybol takımı Avrupa şampiyonu oldu!

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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk finalinde Vakıfbank, Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup ederek üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı. Kadın voleybolunun en büyüğü olan VakıfBank, toplamda 6'ncı şampiyonluğunu yaşadı.

ZİRVEDE MOSKOVA VAR

Torino'daki finali 3-1 kazanan VakıfBank, Rus ekibi Dynamo Moskova'nın tahtına gözünü dikti. Turnuvayı en çok kazanan üçüncü takım olan VakıfBank, 11 şampiyonluğu bulunan Dynamo Moskova'yı tahtından indirmeyi hedefliyor.

ECZACIBAŞI FİNAL KAZANAMIYOR

Sultanlar Ligi'ni namağlup bitiren Eczacıbaşı Dynavit, final serisinde Fenerbahçe'ye kaybetti ve şampiyonluğu kaçırdı. Eczacıbaşı, VakıfBank'a da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde boyun eğdi.