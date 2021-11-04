Üye Girişi
Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek - Son Dakika

Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek

04.11.2021 13:35

Son dakika edinilen bilgilere göre, Ferhat Gündoğdu yönetimindeki yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını Erkan Özdamar yönetecek.

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Beşiktaş- Trabzonspor derbisini Erkan Özdamar yönetecek.

Derbide düdük çalacak olan Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Alper Ulusoy görevlendirildi.

4 büyüklerin maçlarını yönetecek hakemler:

Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar

Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe - Kayserispor: Cüneyt Çakır

Spor Toto Süper Lig, İbrahim Çağlar, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koca bölgeyi kaplayan kötü koku için 13:25 Koca bölgeyi kaplayan kötü koku için "Olağanüstü hal" isteniyor Fenerbahçe'nin, Sosa ve Novak'tan sonra hedefinde Nwakaeme var 13:19 Fenerbahçe'nin, Sosa ve Novak'tan sonra hedefinde Nwakaeme var Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek 12:41 Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! 12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz 11:47 Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok 11:45 OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok
Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken öneri: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım 11:06 Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken öneri: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor 10:32 Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor

Son Dakika Haberleri
13:35 Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek
13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı
13:24 Koca bölgeyi kaplayan kötü koku için "Olağanüstü hal" isteniyor
13:19 Fenerbahçe'nin, Sosa ve Novak'tan sonra hedefinde Nwakaeme var
13:04 Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti
12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!
11:59 Nafakaya yazdığı "sadaka" notu sebebiyle mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti
11:55 Ahmet Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı
11:54 "Galatasaray ligden men edilir" iddiasına sinirlendi: Bazı çakallar ahkam kesmiş
11:49 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak
İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı         
13:32
Asgari ücrette yüzde 25-30 arası artış bekleniyor! İşte masadaki zamlı maaşlar Asgari ücrette yüzde 25-30 arası artış bekleniyor! İşte masadaki zamlı maaşlar         
13:24
Gözaltına alındığı esnada Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti         
13:05
Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu         
12:28
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm         
11:45
Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız         
11:34
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor         
10:13
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi         
17:51
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 13:44:32. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement