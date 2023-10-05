Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan ve saat 19.45'te başlayan karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanıyor. Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman yönetiyor. Mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapıyor.

BEŞİKTAŞ'TA MERT VE GEDSON YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Mert Günok ve Gedson Fernandes bu maçta forma giyemeyecek. Rebic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

LUGANO'DA 1 EKSİK

Lugano'da Arjantinli stoper Valenzuela forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

Lugano; Salpi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Celar, Bottani.

CANLI ANLATIM

4' Beşiktaş sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak Salih'in pası Ghezzal ile buluşmadı

2' Beşiktaş sol kanattan Cenk ile gelmek istedi ancak pas Aboubakar'a gelmedi.

1' Maç başladı. Başarılar Beşiktaş.