Son dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'na Nijerya ile başlıyor - Son Dakika
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Son dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'na Nijerya ile başlıyor

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Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda mücadelesine yarın TSİ 22.00'de Nijerya ile başlayacak son dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, B Grubu'nda İspanya, Nijerya ve Mısır ile karşılaşacak. Milliler, üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki mücadelesi yarın başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre "son dünya şampiyonu" ünvanının sahibi milli takım, San Juan de los Lagos kentindeki organizasyonda, B Grubu'nda İspanya, Nijerya ve Mısır ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında yarın TSİ 22.00'de Nijerya ile karşı karşıya gelecek.

İsmail Temiz'in teknik direktörlüğünü yaptığı Ampute Futbol Milli Takımı'nın 15 kişilik kadrosu ise şöyle:

Mert Yıldız, Furkan Arslan, Çınar Akın Taşyapar, İsmail Korkmaz, Serkan Dereli, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Muhammet Yeğen, Fuat Taştan, Eyyüp Alparslan, İbrahim Halil Esen, Tuncay Efe Hankulu, Hamza Yusuf Ersen, Zülfücan Derinpınar, Emin Tiryaki.

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası'nda finalde Angola'yı 4-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk şampiyonluğunu elde etti.

Milliler, Meksika'dan da zaferle dönerek üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Kaynak: AA
NijeryaİspanyaSonoraFutbolMısırSporSon Dakika

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