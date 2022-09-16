Mehmet Dinçerler'in 9 yıl önceki takım yorumları gündem oldu! Taraftar "Hadise ne yapsa haklı" yorumunu yaptı - Son Dakika
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Mehmet Dinçerler'in 9 yıl önceki takım yorumları gündem oldu! Taraftar "Hadise ne yapsa haklı" yorumunu yaptı

16.09.2022 13:07

Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler'in ortaya çıkan takım yorumları taraftarların tepkisini topladı. Galatasaraylı olduğu bilinen Dinçerler, Fenerbahçe'nin şike soruşturmasını hedef gösterirken Beşiktaş içinse 'ezikler' ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda ünlü şarkıcı Hadise ile nikah masasına oturan Mehmet Dinçerler, son günlerde boşanma kararı ve hakkında çıkan skandal görüntüler ile gündemden düşmüyor. Bu seferde sosyal medya üzerinden Türkiye'nin önde gelen takımları hakkında attığı Tweetler gündeme bomba gibi düştü. Galatasaraylı olduğu iddia edilen Dinçerler'in tweetleri Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarından tepki topladı.

"FUTBOL'DA ŞİKE YAZINCA FENERBAHÇE ÇIKIYOR"

Fenerbahçe'nin Şike Soruşturması dönemi ile ilgili Dinçerler'in 2013 yılında yaptığı paylaşımı dikkat çekti. Dinçerler bununla ilgili, " Google'a "Futbolda Şike" yazınca "did you mean Fenerbahçe" (Fenerbahçe mi demek istediniz?) yazıyor siz neyin kafasındasınız?" paylaşımı bulunuyor.

Mehmet Dinçerler Fenerbahçe'yi hedef aldı: Futbolda şike

BEŞİKTAŞLILAR GÖRMESİN!

Dinçerlerin 2012 yılında 24 yaşındayken yaptığı bir başka paylaşımında ise Beşiktaş'ı hedef alan Dinçerler, siyah-beyazlı kulübe çok sert eleştirilerde bulunuyor.

Mehmet Dinçerler Fenerbahçe'yi hedef aldı: Futbolda şike

Paylaşımı gören Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları ise "Hadise ne yapsa haklı." yorumlarında bulundu.

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Son Dakika Spor Mehmet Dinçerler'in 9 yıl önceki takım yorumları gündem oldu! Taraftar 'Hadise ne yapsa haklı' yorumunu yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Dinçerler'in 9 yıl önceki takım yorumları gündem oldu! Taraftar "Hadise ne yapsa haklı" yorumunu yaptı - Son Dakika
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