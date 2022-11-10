Arda Güler için PSG iddiası! Messi'nin yerine düşünülüyor - Son Dakika
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Arda Güler için PSG iddiası! Messi'nin yerine düşünülüyor

10.11.2022 13:33

Son zamanlardaki performansıyla yıldızı parlayan ve dünyanın en önemli kulüplerinin transfer listelerine eklediği Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in Paris Saint-Germain'de (PSG) görev alan Luis Campos'un radarına girdiği öne sürüldü. Genç futbolcuları dünya futboluna sunan isim olarak biline Campos'un Arda'yı Lionel Messi'nin yerine düşündüğü belirtildi.

PSG Sportif Direktörü Luis Campos, Fenerbahçe'nin genç süperstarı Arda Güler'i transfer etmenin planlarını yapıyor.

CAMPOS'UN GÖZÜ ARDA'DA

Özellikle türk oyunculara olan ilgisiyle tanınan Luis Campos'un, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz gibi Arda Güler'ide transfer etmek istediği öğrenildi. Luis Campos, Süper Ligi, Avrupa'da en yakından tanıyan sportif direktörlerden birisi. Geçen sezon Burak Elmas'ın danışmanı olarak Galatasaray'da çalışan Luis Campos hali hazırda PSG ile beraber La Liga takımlarından Celta'nın sportif direktörlüğünü yapıyor. Portekizli sportif direktörün gözü ise Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'de.

BONSERVİS BEDELİ REKOR OLABİLİR!

Luis Campos, Arda Güler için dünya rekoru kırmaya da hazır. Hali hazırda 18 yaşının altındaki bir oyuncu için en yüksek bonservis bedelini Bayern Münih, Matuys Tel'i almak için Rennes'e 20 milyon euro ödeyerek yaptı. Campos'un Tel gibi 2005 doğumlu olan Arda Güler için 25 milyon euro'luk bir bütçeyi PSG yatırımcılarından aldığı konuşuluyor.

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Arda Güler, Fenerbahçe, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler için PSG iddiası! Messi'nin yerine düşünülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler için PSG iddiası! Messi'nin yerine düşünülüyor - Son Dakika
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