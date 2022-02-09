Üye Girişi
Sorgun Belediyespor'da Bursa Büyükşehir Belediyespor mesaisi sürüyor - Son Dakika

Sorgun Belediyespor'da Bursa Büyükşehir Belediyespor mesaisi sürüyor

09.02.2022 15:50
Sorgun Belediyespor'da Bursa Büyükşehir Belediyespor mesaisi sürüyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligin 19'uncu haftasında deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligin 19'uncu haftasında deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Sorgun Spor Salonu'nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde hafif koşu ile başlayan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalara geçildi. Top atma, top tutma, manşet, servis, savunma, smaç, sıçrama ve blok hareketleriyle devam eden idman, yapılan maçın ardından sona erdi.

Aksoy, antrenman sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla yenilgi serisine son verip yeniden yükselişe geçmek istediklerini söyledi.

Üst üste oynanan maçlar ve deplasmanlar nedeniyle oyuncuların yorgun düştüğünü belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Yeniden yükselişe geçmek için bir galibiyete ihtiyacımız var. Yoğun maç temposu, uzak deplasmanlar, oyuncularımızın performanslarını olumsuz etkiledi. Geçen hafta sonu evimizde AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart'ı ağırladık. Maçta genel olarak iyi mücadele etmemize rağmen, rakibimizin üstün oyunu karşısında 3-1 yenilmekten kurtulamadık. Şimdi yine uzun bir yolculuk sonrasında Bursa deplasmanında mücadele edeceğiz. Rakibimizi evlerinde yenip üst sıralara çıkmak istiyoruz."

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor karşılaşması, 11 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

YORUMLAR
500

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Sorgun Belediyespor, voleybol, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sorgun Belediyespor'da Bursa Büyükşehir Belediyespor mesaisi sürüyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
15:04 Dünyanın ayrı düşünemediği çift, daha fazla ayrı kalamadı: Hande Erçel ve Kerem Bürsin yine beraber!
15:01 Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:03:27. #1.11#
SON DAKİKA: Sorgun Belediyespor'da Bursa Büyükşehir Belediyespor mesaisi sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement