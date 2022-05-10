Sorgun'da kurumlar arası voleybol turnuvası - Son Dakika
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Sorgun'da kurumlar arası voleybol turnuvası

10.05.2022 15:19
Sorgun'da kurumlar arası voleybol turnuvası

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

İlçe Müdürü Levent Tunçer, AA muhabirine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuvaya 12 takımın katıldığını söyledi.

Tunçer, turnuvanın 21 Mayıs'a kadar süreceği belirterek, "Sorgun spor salonunda başlayacak olan turnuvada günde 3 maç oynanacak. Maçların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara ödülleri, 21 Mayıs'ta düzenlenecek törende verilecek." dedi.

Sorgun'da voleybolun sevilen bir spor haline geldiğini vurgulayan Tunçer, " Sorgun Belediyespor'un AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki 3 yıllık macerası, tüm halkımızın voleybola olan ilgisini artırdı. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu turnuvaya ilgi göstereceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

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Hisarcık, voleybol, gençlik, Sorgun, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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