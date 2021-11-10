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Sorumluluklarını yerine getirmeyen başkanlara hapis cezası yolda - Son Dakika

Sorumluluklarını yerine getirmeyen başkanlara hapis cezası yolda

10.11.2021 10:48

Spor Yasası ile ilgili çalışmalar şekillenmeye başladı. Menajerler, spor kulüpleri ve futbolcular arasındaki sözleşmeler noter huzurunda yapılacak ve bakanlığa bildirilecek. TFF'nin veri sistemiyle ilgili değişiklikler de geliyor. Borçlarla ilgili sorumluklarını yerine getirmeyen kulüp başkanları, hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

Spor Yasası ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 'Çekmece sözleşme' denilen biri resmi, diğeri el altından olmak üzere iki ayrı mukavele yapılmasının önüne geçilecek. Uymayan sporcuya bir yıl sahalardan men cezası verilecek.

GİZLİ İMZA ATAN MEN EDİLECEK

Bundan sonra menajerler, spor kulüpleri ve futbolcular arasındaki sözleşmeler noter huzurunda yapılacak ve bakanlığa bildirilecek. TFF'nin veri sistemiyle ilgili değişiklikler de geliyor.

AK Parti, Spor Yasası ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yapılacak düzenleme ile 'çekmece sözleşme' denilen biri resmi, diğeri el altından olmak üzere iki ayrı mukavele yapılmasının önüne geçilecek. Böylece para trafiğinin şeffaf olması sağlanacak. Menajerler, spor kulüpleri ve futbolcular arasındaki sözleşmeler noter huzurunda yapılacak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bildirilecek. Aynı kapsamda TFF'nin veri tabanındaki futbolcu lisans bilgileri ve menajer kayıtları noterlik sistemine açılacak.

Çekmece sözleşme yapan sporcuya 1 yıl sahalardan men cezası verilecek ve menajerin lisansı iptal edilecek.

KULÜPLER BAKANLIĞA BAĞLI OLACAK

Yaklaşık 60 maddeden oluşması beklenen düzenlemede, spor kulüplerinin "dernek" statüsünden çıkarılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlanması da düşünülüyor. Yine kulüp başkanlarının istedikleri kadar borçlanmalarının önüne geçmek için de düzenleme yapılacak.

Başkan görevden ayrıldığında da kendi döneminin borçlarından sorumlu olacak. Borçlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüp başkanları, hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecek.

Futbol Federasyonu, Sabah Gazetesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sorumluluklarını yerine getirmeyen başkanlara hapis cezası yolda - Son Dakika Spor


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