Sosyal medyayı sallayan "Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de" haberini yapan muhabirin işine son verildi! - Son Dakika
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Sosyal medyayı sallayan "Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de" haberini yapan muhabirin işine son verildi!

02.09.2022 14:58
Sosyal medyayı sallayan "Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de" haberini yapan muhabirin işine son verildi!

Ajansspor muhabiri ve Radyospor yorumcusu, Saran Grup çalışanı Kartal Yiğit'in dün akşam sosyal medyada gündem olan "Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de" haberi sonrası görevinden alındığı iddia edildi.

Dün akşam, spor medyasında ortaya atılan bir iddia "yok artık!" dedirtti. Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo ile her konuda anlaştığı öne sürüldü.

Ajansspor'da Kartal Yiğit imzalı haber, sosyal medyada gündem olurken yurt dışında dahi büyük ses getirdi.

RONALDO HABERİ İŞİNDEN ETTİ

Medya Radar'da yer alan iddiaya göre, bu absürt iddiada bulunan Ajansspor muhabiri Kartal Yiğit'in işine son verildi.

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Cristiano Ronaldo, Kartal Yiğit, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sosyal medyayı sallayan 'Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de' haberini yapan muhabirin işine son verildi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyayı sallayan "Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de" haberini yapan muhabirin işine son verildi! - Son Dakika
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