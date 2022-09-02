Sosyal medyayı sallayan "Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de" haberini yapan muhabirin işine son verildi!

Dün akşam, spor medyasında ortaya atılan bir iddia "yok artık!" dedirtti. Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo ile her konuda anlaştığı öne sürüldü.

Ajansspor'da Kartal Yiğit imzalı haber, sosyal medyada gündem olurken yurt dışında dahi büyük ses getirdi.

RONALDO HABERİ İŞİNDEN ETTİ

Medya Radar'da yer alan iddiaya göre, bu absürt iddiada bulunan Ajansspor muhabiri Kartal Yiğit'in işine son verildi.