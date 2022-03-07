Sosyal proje olarak kurulan voleybol takımı, Sultanlar Ligi yolunda - Son Dakika

Gaziantepli iş insanı Hatice Bilginsoy tarafından sosyal proje olarak kurulan ve Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda adını play-off etabına yazdıran Adam Voleybol, Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

Kulüp başkanı Hatice Bilginsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta tekstil olmak üzere birçok alanda iş hayatında olduğunu söyledi.

Çocuklarının sporla uğraşmasının kendisini etkilediğini belirten Bilginsoy, "Oğlum basketbol oynardı ve elimde kamera ile tribün tribün gezdim. Kızım yüzücüydü, onu çekmek için de yine tribün tribün gezerdim. Yani tribün tozunu yuttum. Çocuklarımın sporla uğraşması hem benim o heyecanı yaşamamı sağladı hem de beni spora yönlendirdi." dedi.

Gelecek nesillere spor anlamında bir eser bırakmak için eşiyle kolları sıvadıklarını ifade eden Bilginsoy, "İlk olarak bir takıma sponsor olduk. Böylelikle sporun arka kısmında işe başladık. Sonra eşimle bir spor kulübü kurmaya karar verdik. Kızlarla ve kadınlarla ilgili ne yapabileceğimizi düşünürken, bu takımı kurduk. Önce 2. Lig'de mücadele ettik ve tecrübe sahibi olduk. İşin arka kısmını iyice öğrendik. Sonra bazı takımların bulunduğu ligdeki oynama hakkının satın alınabildiğini öğrendik. Böyle bir şansımız oldu. Mardin takımının 1. Lig'de oynama haklarını satın aldık." ifadelerini kullandı.

Bilginsoy, Gaziantep'in sınır şehri olması nedeniyle bazı oyuncuların buraya gelmek istemediğini, sorunu aşmak için ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Kalacak yerleri ayarladık, ödemeleri tam yaptık. Çok iyi bir yönetim sergilemek zorundaydık, öyle de yaptık. Yurt dışından denemek için oyuncu aldık. Sonra 'Bize uygun değilsiniz.' diye geri gönderdik. Bunu diyebildik. Şu an ABD ve İtalya'dan oyuncularımız var." diye konuştu.

"Sosyal bir proje olarak yola çıktık"

Amaçlarının, sporun heyecanını ve iyi yönlerini herkese ulaştırmak olduğunu aktaran Bilginsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk başta sosyal bir proje olarak yola çıktık. 'Kimlere dokunabiliriz?' dedik. Daha çok, 'Kendi şehrimizdeki dezavantajlı bölgelerde kızlara ulaşabilir miyiz?' diye düşündük. Aslında spor okulu gibi düşünmüştük. Sonra çok kısa sürede profesyonel bir yolculuk başladı. Geçen yıl play-off etabında 3. olduk. Bu yıl yine play-off oynamayı garantiledik. Sultanlar Ligi'ne çıkmak için önümüzde hiçbir engel yok. Biz inandık, takım inandı, şehir inandı. Sultanlar Ligi, gazi unvanlı bu spor şehrine çok yakışacak."

Bilginsoy, bölgede spora olan ilginin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Şunun sözünü veriyorum, önümüzdeki dönemde Güneydoğu ve Gaziantep'te en çok bu spor izlenecek. Bu heyecanı çok hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Doğancı: "Takımın gidişatından memnunum"

Başantrenör Suphi Doğancı, kasım ayında takıma katıldığını ve tam anlamıyla bir aile olduklarını dile getirdi.

Takımla ciddi bir yol aldıklarını belirten Doğancı, "Takım kadrosunu değiştirdik. Sistem olarak daha verimli oynamaya başladık. Bunun meyvelerini aldık. Lig bitmeden play-off etabını garantiledik. Bu planladığımız bir pozisyondu. Takımın gidişatından memnunum." şeklinde konuştu.

Kız çocukların spora daha fazla özendirilmesi gerektiğini aktaran Doğancı, "Kız çocukları için inanılmaz bir fırsat. Bu şehirde böyle bir fırsatın olması müthiş. Çünkü güzel ve donanımlı bir şehir. Bu işten zarar gören kimseye şahit olmadım. İnşallah Sultanlar Ligi'ne çıkarak ilgiyi buraya toplarsak, kızlarımızın geleceği için yeni kapılar açma fırsatı olur. Bu sorumlulukla yolumuza devam edeceğiz. Önümüz aydınlık görünüyor." ifadelerini kullandı.

Doğancı ayrıca, play-off etabındaki ilk maçlarına 22 Mart'ta çıkacaklarını ve hazırlıklara başladıklarını sözlerine ekledi.