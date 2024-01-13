Şota Arveladze: Beşiktaş maçında organizasyonumuzu kaybettik

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 3-0 kaybettikleri Beşiktaş maçında ilk golden sonra organizasyonlarını kaybettiklerini söyledi.

Gürcü teknik adam, Tüpraş Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ı aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Arveladze, "Rakibimiz, çok pozisyona girdi. İkinci yarının başında bir şeyler çıkarabilirdik ama olmadı. Golü yedikten sonra organizasyonu kaybettik. Bu tarz maçlarda disiplinli olmak ve maçın içinde kalmak çok önemli. Birkaç dakika içinde 2 gol yiyince maçta kalmak kolay olmuyor." diye konuştu.

Şartlarından dolayı pozitif enerji alamadıklarını dile getiren Arveladze, "Puan alamıyoruz. Güven kolay gelmeyecek. Stadımız yok, seyirciler maça gelemiyor. Pozitif enerjiyi nereden alacağız, Instagram'dan mı alacağız? Beşiktaş veya başka takımların enerji alması daha kolay." ifadelerini kullandı.

Şota Arveladze, Beşiktaş'taki teknik adam değişikliğinin olumlu etki oluşturduğunu aktararak, "Teknik adam değişikliklerinde futbolcu yüzde 5 olsa bile daha fazla ister. Bu kadar ünlü bir hocanın gelmesi enerjiyi değiştirir." şeklinde görüş belirtti.