Southampton, Middlesbrough'u Yenerek Finale Yükseldi

13.05.2026 01:16
Southampton, uzatmada attığı golle Middlesbrough'u 2-1 mağlup ederek finalde Hull City ile karşılaşacak.

İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Southampton, uzatmada bulduğu golle Middlesbrough'yu 2-1 yenerek finale çıktı.

Southampton, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında St. Mary's Stadı'nda Middlesbrough'yu ağırladı.

Konuk ekibin 5. dakikada Riley McGree ile öne geçtiği karşılaşmada, Southampton 45+1. dakikada Ross Stewart ve 116. dakikada Shea Charles'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek final biletini aldı.

Hull City ile Southampton arasında, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'nda oynanacak final maçını kazanan takım Premier Lig'e yükselecek.

Kaynak: AA

