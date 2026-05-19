Southampton Play-Off'tan Men Edildi

İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'un antrenmanını gizlice izleyen Southampton, İngiltere Championship play-off finalinden men edildi. Hull City, play-off finalinde Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek.

İngiltere'de Bağımsız Disiplin Komisyonu, bir kulübün antrenmanlarını izinsiz kayda almaya ilişkin EFL (Football League Championship) tüzüğünün birden fazla ihlalini gerçekleştiren Southampton'ı Championship play-off'larından men etti. Bu karara ek olarak Southampton'a gelecek sezon için 4 puan silme cezası da verildi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley'de Premier Lig'e yükselmek için Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL