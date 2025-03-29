Sözeri: Penaltı ile mağlup olduk

- Erkan Sözeri: "Bir penaltıyla yine mağlup olduk"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Amed Sportif Faaliyetler müsabakasının ardından, "Aslında beraberliği de bulduk. Ama maalesef bir penaltıyla yine mağlup olduk" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sözeri, maça motive bir şekilde başladıklarını aktararak, "Milli maç arasını iyi geçirdik, iyi çalıştık. Oyuncularım çok istekliydi, çok arzuluydu. Motivasyonlar da çok iyiydi ama maalesef son üç haftadır yaşadığımız sendromu yine yaşadık. Son dakikalarda yediğimiz gol. Baktığımız zaman iyi başlamadık oyuna falan ama ikinci ara özellikle üçlü formasyona döndükten sonra gayet iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Pozisyonlara girdik. Orada rakibin on kişi kalması biraz geriye yaslanmasına neden oldu. Bu sefer daha kapandılar. Belki pozisyonlar bulduk. Aslında beraberliği de bulduk. Ama maalesef bir penaltıyla yine mağlup olduk. Geçen hafta da aynısı, bu hafta da aynısı" ifadelerini kullandı.