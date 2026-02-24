Spalletti, Kenan Yıldız'ın kendisinden istediği şeyi açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Spalletti, Kenan Yıldız'ın kendisinden istediği şeyi açıkladı

Haberin Videosunu İzleyin
Spalletti, Kenan Yıldız\'ın kendisinden istediği şeyi açıkladı
24.02.2026 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Spalletti, Kenan Yıldız\'ın kendisinden istediği şeyi açıkladı
Haber Videosu

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray ile oynanacak rövanş maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Spalletti, genç oyuncu Kenan Yıldız'ın lider bir oyuncu olduğundan bahsederek, ''Antrenmanın bitmesine yakın yanıma geldi ve ''Hocam hazırım oynamak istiyorum'' dedi. Bu, onun iradesini ortaya koyuyor. Kenan çok iradeli ve güçlü bir oyuncu.'' dedi.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabı rövanş maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''LİDER BİR OYUNCU''

Kenan Yıldız'ın lider bir oyuncu olduğundan bahseden İtalyan hoca, "Bizim için, Kenan çok genç olmasına rağmen lider bir oyuncu. Bu liderliğini çok sakin ve ağırbaşlı şekilde yapabiliyor. Çok zor durumların bize kolay gelmesini sağladığı anlar oluyor. Lider özellikleri taşıdığını görüyoruz. Karakterinden devam etmek gerekirse, bildiğiniz üzere kulübümüzde kalmak istedi. Juventus'a ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Bu zorlu maçta sahada olmak istiyor.'' dedi.

"KENAN OYNAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Sakatlığını atlatan Kenan Yıldız'ın kendisinden forma istediğini açıklayan Spalletti, ''Kenan antrenmanın bitmesine yakın yanıma geldi ve "Hocam hazırım oynamak istiyorum" dedi. Bu, onun iradesini ortaya koyuyor. Kenan çok iradeli ve güçlü bir oyuncu."

UEFA Şampiyonlar Ligi, Kenan Yıldız, Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spalletti, Kenan Yıldız'ın kendisinden istediği şeyi açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Meksika’yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı Meksika'yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Kanadalı siyasetçiden Trump’ı kızdıracak sözler Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
Samsun’a 2,3 milyar TL’lik dev proje 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek
İran’da tehlikeli gerginlik Öğrenciler karşı karşıya geldi İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi
İki grup arasında silahlı kavga çıktı İki grup arasında silahlı kavga çıktı

20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
20:11
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
19:58
Peri masalı Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda
Peri masalı! Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 21:40:33. #7.13#
SON DAKİKA: Spalletti, Kenan Yıldız'ın kendisinden istediği şeyi açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.