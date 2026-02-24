Spalletti, Kenan Yıldız\'ın kendisinden istediği şeyi açıkladı

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabı rövanş maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''LİDER BİR OYUNCU''

Kenan Yıldız'ın lider bir oyuncu olduğundan bahseden İtalyan hoca, "Bizim için, Kenan çok genç olmasına rağmen lider bir oyuncu. Bu liderliğini çok sakin ve ağırbaşlı şekilde yapabiliyor. Çok zor durumların bize kolay gelmesini sağladığı anlar oluyor. Lider özellikleri taşıdığını görüyoruz. Karakterinden devam etmek gerekirse, bildiğiniz üzere kulübümüzde kalmak istedi. Juventus'a ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Bu zorlu maçta sahada olmak istiyor.'' dedi.

"KENAN OYNAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Sakatlığını atlatan Kenan Yıldız'ın kendisinden forma istediğini açıklayan Spalletti, ''Kenan antrenmanın bitmesine yakın yanıma geldi ve "Hocam hazırım oynamak istiyorum" dedi. Bu, onun iradesini ortaya koyuyor. Kenan çok iradeli ve güçlü bir oyuncu."