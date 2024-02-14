Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske: \'Avrupa maçları çok farklı bir kaliteye sahip\'

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Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, "Avrupa maçları çok başka. Çok farklı kalitede. Çek Ligi gibi değil. Bu sebeple biliyoruz ki iyi mücadele etmemiz gerekiyor. En az 95 dakika koşmamız ve konsantre olmamız gerekecek. Böyle bir maçı kazanmamız durumunda takımın öz güveni de artacaktır" dedi.

Çekya ekibi Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda yarın Galatasaray'a konuk olacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayacak mücadelede İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske ile futbolculardan Veljko Birmancevic açıklamalarda bulundu.

Çekya Ligi'nde verilen 50 günlük araya değinerek sözlerine başlayan Priske, "Galatasaray maçı öncesinde ligde bir maç da olsa oynayabildiğimiz için mutluyuz. Yarın oluşacak atmosferi biliyoruz, farkındayız. Motive ve hazırız. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"BİZİM ADIMIZA KOLAY OLMAYACAK"

Çek Ligi'ne göre alışık olmadıkları bir karşılaşmaya çıkacaklarını aktaran Priske, "Şampiyonlar Ligi'nden gelen, ligde de başarılı olan, Fenerbahçe gibi bir ekiple şampiyonluk mücadelesi veren bir takım. İyi form tuttular. Bizim adımıza kolay olmayacak. Avrupa maçları çok başka. Çok farklı kalitede. Çek Ligi gibi değil. Bu sebeple biliyoruz ki iyi mücadele etmemiz gerekiyor. En az 95 dakika koşmamız ve konsantre olmamız gerekecek. Böyle bir maçı kazanmamız durumunda takımın öz güveni de artacaktır. Bu açıdan da bizim için çok önemli bir maç. İç sahada oynadığımız maçlarda daha rahat oluyoruz ama deplasmanda iyi bir takımla karşılaşacağımız için iyi motive olmamız lazım. Önemli bir taraftar grupları var. Hem sahada hem de yedek kulübesinde değerli oyuncuları var. En ufak bir hatamızda bizi cezalandıracaklardır. O yüzden herkesin maksimum performansını vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türk ekipleriyle futbolcu ve teknik adam olarak daha önce karşılaştığı hatırlatılan 46 yaşındaki antrenör, "Kaliteli bir lig, dolayısıyla burada iyi anılarım var ama hepsi pozitif değil. Zaten yarın sizler de sahaya çıktığınızda atmosferin ne kadar muhteşem olduğunu göreceksiniz. Türkiye'de bir takıma karşı mücadele etmek bu nedenle güzel hissettiriyor" diye konuştu.

"GALATASARAY FAVORİ OLAN TARAF"

Brian Priske, tur şansına dair bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bilmiyorum, yüzde 50-50 diyebilirim. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden gelmiş kaliteli bir takım. Galatasaray burada favori olan taraf olsa da benim işim teknik direktörlük, tahmin yapmak değil. Galatasaray hızlı oynayan bir takım. Top bizde değilse alan daraltmamız gerekecek. Büyük bir mücadele olacak. Oyuncularımızın kendisini göstermesi için büyük bir fırsat olacaktır. Onlar da sabırsızlıkla yarını bekliyor olacaklar."

VELJKO BIRMANCEVIC: YARIN MAÇTA TEK BİR NEFES OLARAK OYNAMAK ÇOK ÖNEMLİ

Sparta Prag formasını giyen Veljko Birmancevic ise bireysel performansının yarın önemli olmadığını anlatarak, "Var gücümüzle mücadele edeceğiz. Yarın maçta tek bir nefes olarak oynamak çok önemli. Galatasaray'ı ve taraftarlarını iyi biliyoruz. Buna göre hazırlanıp geldik" dedi.

Birmancevic, ligde oynanılan karşılaşmada gösterdiği performansını her maçta göstermek istediğini belirterek, "Takımın performansı daha önemli. Yarınki maçta iyi bir mücadele ortaya koyup taraftarları mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların yarınki maçta oluşturacağı atmosferin kendisi için sorun olmayacağını ifade etti.