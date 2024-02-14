Sparta Praglı Birmancevic: Var gücümüzle mücadele edeceğiz

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Sparta Prag'ın başarılı futbolcusu Veljko Birmancevic, yarın Galatasaray karşısında takım olarak iyi bir oyun ortaya koymaları gerektiğini söyleyerek, "Var gücümüzle mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı ve taraftarı biliyoruz. Buna göre hazırlanıp geldik" dedi.

Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında yarın saat 20.45'te Galatasaray'ın konuğu olacak. Bu müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında Sparta Prag'ın Sırp oyuncusu Veljko Birmancevic, açıklamalarda bulundu.

"Yarınki maçta tek bir nefes olarak oynamamız önemli"

Bu sezon toplamda çıktığı 27 maçta 10 gol, 8 asistlik performans sergilediğinin hatırlatılması üzerine Birmancevic, "Bu istatistiğimden dolayı çok mutluyum. Ama tabii ki yarınki maçta tek bir nefes olarak oynamamız önemli. Var gücümüzle mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı ve taraftarı biliyoruz. Buna göre hazırlanıp geldik" ifadelerini kullandı.

"Performansımdan ziyade takımın performansı önemli"

Çekya Ligi'nde son oynadıkları Karvina müsabakasında iyi bir oyun ortaya koyduğunu ve bunu her maçta sergilemek istediğini dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, "Ama en iyi performansımdan ziyade takımın performansı önemli. Yarınki maçta iyi bir sonuç alıp, taraftarı mutlu etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Birçok bu tarz atmosferde oynadım"

Yarın sarı-kırmızılı taraftarların oluşturacağı atmosferin kendisini tedirgin etmediğini de belirten Sırp futbolcu, "Birçok takımda ve birçok bu tarz atmosferde oynadım. Beni çok olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Nasıl oynayacağımı biliyorum. O yüzden problem olacağını sanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Daha çok kedime odaklıyım"

Galatasaray'da Icardi, Mertens, Zaha gibi birçok yıldız futbolcunun olduğu ve bunun kendilerini nasıl etkileyeceği yönünde gelen bir soruya Birmancevic, "Bütün oyunculara saygım var. Yıldız olup olamamasına bakmıyorum. Daha çok kedime odaklıyım. Nasıl başarılı olurum, daha çok buna odaklanıyorum" cevabını verdi. - İSTANBUL