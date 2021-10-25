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2 yıl aradan sonra düzenlenen Koçarlı rallisi tamamlandı - Son Dakika

2 yıl aradan sonra düzenlenen Koçarlı rallisi tamamlandı

25.10.2021 19:15
2 yıl aradan sonra düzenlenen Koçarlı rallisi tamamlandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 yıl aradan sonra düzenlenen tırmanma rallisi sona erdi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 yıl aradan sonra düzenlenen tırmanma rallisi sona erdi. Kıyasıya rekabete ve güzel görüntülere sahne olan rallide dereceye giren sporculara kupaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) ve Koçarlı Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Koçarlı Tırmanma Rallisi sona erdi. Atatürk Kupası'nın son ayağı olan ralli, Adnan Menderes Kent Ormanı'nda gerçekleştirilirken, kıyasıya mücadelenin yaşandığı rallide başarılı sporcular kupalarına kavuştu. Ormanlık alan içerisinde yer alan 4,5 kilometre uzunluğundaki toprak parkurda 5 kategoride yapılan ralliye, toplam 18 sporcu katıldı. Vatandaşların büyük heyecanla izlediği ralli renkli görüntülere sahne olurken Kadınlar kategorisinde Yasemin Erikli, dördüncü kategoride Kemal Şener, üçüncü kategoride Erdal Oral, ikinci kategoride Hakan Akman ve birinci kategoride Bekir Kuvvet Erim birinciliğe ulaştı.

"Yürekten tebrik ediyorum"

İki yıl aradan sonra tekrar ralliye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifad eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan; "Ev sahipliğini yapmaktan büyük keyif ve onur duyduğumuz 2. Koçarlı Tırmanma Yarışı'nda final etabını tamamladık. Ralliyi, ilçemizde geleneksel hale getirdik. Dört kategoride gerçekleşen yarışların ilk kategorisinde 1. olan AK Parti Aydın Milletvekilimiz Sayın Bekir Kuvvet Erim ile diğer kategorilerde birinci olarak yarışı tamamlayan Hakan Akman, Erdal Oray, Kemal Şener ile bayanlar kategorisinde 1. olarak ipi göğüsleyen Yasemin Erikli'yi yürekten tebrik ederek ödüllerini takdim ettik. Atatürk Kupası final etabı olan Koçarlı'mızda düzenlenen yarışlara katılan tüm yarışmacılarımıza içtenlikle teşekkür ediyor, başarılarının devamının diliyorum" dedi. - AYDIN

2 yıl aradan sonra düzenlenen Koçarlı rallisi tamamlandı
2 yıl aradan sonra düzenlenen Koçarlı rallisi tamamlandı
2 yıl aradan sonra düzenlenen Koçarlı rallisi tamamlandı
2 yıl aradan sonra düzenlenen Koçarlı rallisi tamamlandı
2 yıl aradan sonra düzenlenen Koçarlı rallisi tamamlandı
2 yıl aradan sonra düzenlenen Koçarlı rallisi tamamlandı
2 yıl aradan sonra düzenlenen Koçarlı rallisi tamamlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Koçarlı, Ralli, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2 yıl aradan sonra düzenlenen Koçarlı rallisi tamamlandı - Son Dakika Spor


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