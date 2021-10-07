2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarın başlıyor

Elemelerde 7. haftanın programı şöyle:

Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, A, B, C, D, F ve I gruplarındaki 14 maçla 9 Ekim Cumartesi günü tamamlanacak.

Katar 'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında yarın E, G, H ve J gruplarında 11 maç oynanacak. Bu maçların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.

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