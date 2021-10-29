29 Ekim Cumhuriyet Kupası Taekwondo müsabakaları tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taekwondo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Minikler Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalara toplamda 80 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda birinci Emniyet Spor Kulübü, ikinci Başarı Spor Kulübü, üçüncü Ejder Spor Kulübü, dördüncü Nefes Spor Kulübü, beşinci Gençlik Spor Kulübü ve altıncı ise Aslanlar Spor Kulübü oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ