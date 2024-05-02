Spor A.Ş.\'den 11. Yeşilay Bisiklet Turu

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Yeşilay, 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri'de 'Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim' sloganı ile 11'inci Yeşilay Bisiklet Turu düzenleniyor. 5 Mayıs 2024 Pazar günü 81 ilde eş zamanlı gerçekleşecek bisiklet turunun Kayseri ayağında bisiklet severler 7,5 kilometrelik parkurda pedal çevirecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleri, hizmetleri ve yetiştirdiği profesyonel sporcuları ile Kayseri ve Türkiye'yi ulusal ve uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden sporda marka kuruluşu Spor A.Ş., Yeşilay iş birliğinde 'Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim' sloganı ile 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenliyor. 81 ilde eş zamanlı olarak başlayacak ülke çapındaki dev organizasyonun Kayseri ayağı Cumhuriyet Meydanı'nda start alacak. 5 Mayıs 2024 Pazar günü saat 10.30 başlayacak bisiklet turu 7,5 kilometrelik parkurda Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bitiş noktasında tamamlanacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe 16 yaş ve üzeri vatandaşlar kayıt yaptırabilecek ve18 yaşından küçük katılımcılar ise veli nezaretinde katılım sağlayabilecek. Bisiklet severler kendi bisikletleri ile katılabilecek ve dileyen vatandaşlar Spor A.Ş.'nin etkinlikte kullanılmak üzere dağıtacağı bisikletleri kullanabilecek.

Katılım için kayıtların www.sporaskayseri.com.tr internet adresi üzerinden yapılacağı kontenjanları sınırlı olan etkinlikte bisiklet teslim saati ise etkinlik başlamadan 30 dakika önce yani saat 10.00 olarak planlandı. - KAYSERİ