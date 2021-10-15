Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
Adana Demirspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor yarın saat 19.00'da? Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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