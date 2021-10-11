Akdeniz Bowling Şampiyonası Fransa'da başladı

Türkiye'nin 4 milli sporcu ile temsil edildiği Akdeniz Bowling Şampiyonası, Fransa'nın başkenti Paris'te başladı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bowlingde yaklaşık 2 senedir uluslararası müsabakaya katılamadıklarını belirtti.

"Bu, Kovid-19 salgın sürecinden bu yana katıldığımız ilk uluslararası müsabaka." diyen Türkmen, şunları kaydetti:

"Ümit Yıldırım'ın kafile başkanlığında antrenör Adem Güran, sporcularımız Taygun Erkeskin, Fırat Coşkun, Ebru Özoğluuntur ve Gökçe Çınar'ın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine ve oradan madalyalarla döneceklerine inanıyorum. Akdeniz Bowling Şampiyonası, 17 Ekim Pazar günü sona erecek. Hepsine başarılar diliyorum."

" İtalya'da da 6 mili sporcu bizi temsil ediyor"

Türkmen, İtalya'nın Alassio kentinde Dünya Bocce (Volo) Şampiyonası'nın organize edildiğini, orada da Türkiye'yi 4'ü kadın 6 sporcunun temsil ettiğini söyledi.

Milli sporcuların ümitler ve gençler turnuvasında başarılı maçlar çıkardığını aktaran Türkmen, "Sporcularımız İnci Ece Öztürk, Necla Şahin, Buket Öztürk, Emine Dursun, Muhammet Yılmaz Duran ve Faik Dursun Öztürk, oraya son dünya şampiyonu unvanıyla gitti. Bu sefer daha çok madalya ile döneceklerine inanıyorum." diye konuştu.