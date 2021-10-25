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Altay'da Naderi şoku - Son Dakika

Altay'da Naderi şoku

25.10.2021 18:04
Altay'da Naderi şoku

Altay, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanan İranlı sol bek Mohammad Naderi'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Altay, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanan İranlı sol bek Mohammad Naderi'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Altay'da Naderi şoku yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'a karşı oynanan maçın 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan İranlı sol bek oyuncusu Mohammad Naderi'ye yapılan tetkikler neticesinde MR çekildiğini ve sol üst adelesinde kanamalı yırtık tespit edildiğini açıkladı. İzmir temsilcisi, Naderi'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Öte yandan hafif sakatlığı bulunan Fildişili santrfor Daouda Bamba'nın ise Cumartesi günü oynanacak D.G. Sivasspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

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Sakatlığı devam eden futbolcularla da ilgili açıklama yapan siyah-beyazlı kulüp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tedavileri devam eden futbolcularımızdan Murat Akça, Eren Erdoğan ve Martin Rodriguez'in sağlık durumları Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası eleme maçları için verilecek aradan sonra sağlık ekibimizin vereceği rapor doğrultusunda netleşecektir." - İZMİR

Altay'da Naderi şoku

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay'da Naderi şoku - Son Dakika Spor


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