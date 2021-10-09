Altekma evinde Arkasspor gurbette

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden İzmir temsilcileri Arkasspor ve Altekma yarın oynanacak ilk hafta müsabakalarıyla yeni sezonu açacak. Ligde ikinci sezonunu geçirecek Altekma, evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. İzmir voleybolunun lokomotif kulübü Arkasspor ise Ayfon deplasmanında sezonu açakacak. Mavi-beyazlılar, saat 14.00'te Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'a konuk olacak.