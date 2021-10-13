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Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme Açıklaması

13.10.2021 14:00
Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme Açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadro kalitesi anlamında ligin önemli takımlarından olduğunu belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadro kalitesi anlamında ligin önemli takımlarından olduğunu belirtti.

Altınordu'dan yapılan açıklamaya göre Eroğlu yönetimindeki kırmızı-lacivertliler pazar günü deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması hazırlıklarını Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde çift antrenmanla sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Eroğlu, ligin geride kalan bölümünde 10 puan topladıklarını, milli maç için verilen arayı da iyi değerlendirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Pazar günü kadro kalitesi anlamında ligin önemli takımlarından birisiyle oynayacağız. Menemenspor galibiyeti bizim için moral oldu. Kazandıkça yukarıya tırmanmaya başlıyoruz. Bu ligde kolay maç yok. Her takım her takımdan rahatça puan alabiliyor. Puanlar birbirine çok yakın, alacağınız iki galibiyet sizi play-off potasına sokuyor. Kaybettiğiniz zaman da alt sıralara doğru iniyorsunuz. Hedefimiz maçlarımızı kazanıp yavaş yavaş yukarı çıkmak. Ligin 8 haftalık bölümü geride kaldı. İlk yarının bitmesine daha 9 maç var. Bu maçlarda en iyi sonuçları alıp başarılı olmak istiyoruz."

Eroğlu, oyun sisteminin tam oturması ve oyuncuların da takıma uyum sağlamasıyla ligin üst sıralarına doğru tırmanacaklarını kaydetti.

Kırmızı-lacivertlilerin kaptanı Ahmet İlhan Özek de Menemenspor maçını kazanarak milli araya iyi girdiklerini aktardı.

Erzurumspor deplasmanında zorlu bir maçın kendilerini beklediğini kaydeden Özek, şunları ifade etti:

"Bu karşılaşma onlar adına da bizim adımıza da zor olacak. Rakibimiz biliyor ki Altınordu genç ve dinamik bir ekip, savaştığı zaman herkesi yenebilecek güçte. Erzurumspor maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme Açıklaması

Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Altınordu, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
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