Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl rotasıyla orman yangınından etkilenen alanlara dikkati çekecek American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları başladı.

Kampana çalma töreni gerçekleştirilen organizasyonda tekneler, ilk yarış için denize açıldı.

Bodrum Denizciler Derneği 50. Yıl Etabı olarak belirlenen ilk gün yarışları öncesi, denizciliğe katkıda bulunan ve The Bodrum Cup'a destek veren Mustafa Cengiz, Melih Geçgil, Mustafa Odabaşı ve Erol Ağan anısına denize çelenk bırakıldı.

Çelenk töreni, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bazı resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

American Hospital'ın isim sponsorluğunda bu yıl 33'üncüsü düzenlenen The Bodrum Cup yarışları için 60'dan fazla teknenin denize açıldığı belirtildi.

Bazı teknelerde, aralarında farklı ülkelerden gelenlerin de olduğu grupların yarışı izlediği öğrenildi. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla davet edilen muhtarlar da bir süre yarışları takip etti.

İlk etabın başlaması ile yarışçılar, yelken açarak Bodrum-Görecek Adası-Çelebi-Köçek Kayalığı-Bodrum rotasındaki mücadelesine başladı.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, basın mensuplarına, yarışlarda ilk günün ardından izlenecek rotayla, yarışmacılar ve yelken meraklılarının orman yangınından zarar gören bölgelerde çeşitli etkinliklerde bir araya geleceğini söyledi.

Renkli görüntülerin oluştuğu yarışlarla ilgili The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise çok mutlu olduklarını, bu etkinliğin 33 yıl önce temelini attıklarını belirtti.

Gençlere yelkeni, denizciliği sevdirmek ve doğayı korumayı öğretmek amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Aras, bugün çok sayıda gençle yelken açtıklarını kaydetti.

Organizasyon için farklı ülkelerden gelen misafirlerle çok güzel dostluk ortamları oluşturduklarını anlatan Aras, Bodrum'un yelkende uluslararası yarışlara ev sahipliği yaptığını işaret ederek, şunları söyledi:

"Hakikaten Bodrum'u dünya şampiyonalarının da yapıldığı bir bölge haline getirdik. O yüzden The Bodrum Cup, bütün bunların temelini oluşturduğu için gururluyuz. Oluşan bu güzel görüntülerin bölgemizin, ülkemizin tanıtımına da çok faydası oluyor. The Bodrum Cup, çok değerli bir organizasyon haline geldi."

Bodrum-Bodrum etabıyla başlayan yarışlar, Bodrum-Çökertme, Çökertme-Çökertme, Çökertme-Kissebükü ve 23 Ekim'de Kissebükü-Bodrum rotasındaki mücadelelerle tamamlanacak.