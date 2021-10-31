Antalyaspor yarın Giresunspor'a konuk olacak

Bu karşılaşma öncesinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle 9 puan toplayan Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Andrea Poli , GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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