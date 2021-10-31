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Antalyaspor yarın Giresunspor'a konuk olacak - Son Dakika

Antalyaspor yarın Giresunspor'a konuk olacak

31.10.2021 09:40
Antalyaspor yarın Giresunspor'a konuk olacak

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de oynanacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Geçen hafta Medipol Başakşehir'e sahasında 2-1 yenilen kırmızı-beyazlı ekip, bu sezonki ilk deplasman galibiyetine Giresunspor karşısında ulaşmayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle 9 puan toplayan Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Andrea Poli, GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Giresunspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor yarın Giresunspor'a konuk olacak - Son Dakika Spor


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