Arkasspor düşüşe geçti

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 4 haftada tüm rakiplerini 3-0'lık skorlarla yenerek liderlik koltuğunu bırakmayan Arkasspor, art arda aldığı 2 mağlubiyetle 5'inci sıraya geriledi. Geçen hafta deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-2 yenildikten sonra dün de evinde 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Ziraat Bankkart'a 3-1 mağlup olan İzmir ekibi, 13 puanla zirvenin 3 puan ve 4 basamak gerisinde kaldı. Mavi-beyazlılar, cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanında çıkış arayacak.