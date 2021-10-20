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AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları İzmir'de gerçekleştirilecek - Son Dakika

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları İzmir'de gerçekleştirilecek

20.10.2021 16:01
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları İzmir'de gerçekleştirilecek

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından 23-24 Ekim tarihlerinde İzmir Ülkü Park Pisti'nde organize edilecek.

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından 23-24 Ekim tarihlerinde İzmir Ülkü Park Pisti'nde organize edilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, iki ayrı kategoride koşulacak yarışlarda, süper grupta 7, maxi grupta 22 olmak üzere toplam 29 otomobil piste çıkacak.

Organizasyon, 23 Ekim Cumartesi günü saat 9.00 itibariyle idari ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlar, sıralama turları ve saat 15.15'te maxi grup ilk yarışı ile saat 16.15'te de süper grup ilk yarışları koşulacak.

İkinci yarışlar ise 24 Ekim Pazar günü maxi ikinci yarışı saat 13.15'te, süper ikinci yarış ise saat 14.45'te başlayacak ve organizasyon saat 15.30'daki ödül töreniyle sona erecek.

2021 Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları

2021 Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları ise 23-24 Ekim tarihlerinde Frigya Otomobil Sporları Kulübü tarafından KYK Yapı Kimyasalları katkılarıyla Kocaeli TOSFED Körfez Karting Pisti'nde organize edilecek.

Minide 12, Formula Juniorda 6, Formula Seniorda 13 ve Formula Masterda 1 olmak üzere toplam 32 sporcunun mücadele edeceği turnuvada, tüm kategorilerde üçer yarış gerçekleştirilecek.

23 Ekim Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarının ardından tüm kategorilerde ilk yarışlar gerçekleştirilecek. 24 Ekim Pazar günü ise saat 11.00'den itibaren ikinci ve üçüncü yarışlar koşulacak. Organizasyon pazar günü saat 15.30'da düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

Red Bull Kart Fight elemeleri 15 şehirde devam ediyor

Öte yandan TOSFED yönetiminin Red Bull ile yaptığı anlaşma çerçevesinde hayata geçen ve yeni yetenekleri keşfetmeyi hedefleyen "Red Bull Kart Fight" 10 yıl aradan sonra yeniden duyuruldu.

Türkiye'nin en iyi karting pilotunu seçmek için 11 Ekim'de İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa'da başlayan elemeler, 18 Ekim Pazartesi itibarıyla TOSFED Hobi Karting Lisansı bulunan 20 noktaya taşındı. 7 Kasım'da sona erecek elemeler, 15 şehirde 20 noktada gerçekleştirilecek ve 40 finalist şampiyonluk hayallerini sürdürecek.

Türkiye, 24 Ekim, İzmir, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları İzmir'de gerçekleştirilecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları İzmir'de gerçekleştirilecek - Son Dakika
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