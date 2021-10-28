Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönen milli sporcu Cizre'de coşkuyla karşılandı

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nurselen Yalgettekin için Cizre ilçesindeki okulunda coşkulu karşılama yapıldı.

13-24 Ekim'de gerçekleştirilen şampiyonanın ardından Cizre'ye dönen Yalgettekin, Cizre Fen Lisesi önünde öğretmenleri ve arkadaşları tarafından alkışlarla ve çiçekle karşılandı.

12. sınıf öğrencisi Yalgettekin, gazetecilere, boksa başlarken ilk hedefinin Türkiye şampiyonasına katılabilmek, ikinci hedefinin milli takıma çağırılmak, sonrasında ise uluslararası turnuvalarda mücadele ederek madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmek için 2018 yılında boksa başladığını ifade eden Yalgettekin, bu sene katıldığı müsabakada Türkiye şampiyonu olduğunu, bir hafta sonra milli takım kampına çağrıldığını aktardı.

Yalgettekin, "Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek bambaşka bir duygu. Avrupa üçüncüsü oldum, çok mutluyum. İyi bir başlangıç yapmış oldum. Milli takım hayalimin gerçekleşeceğine inanıyordum ama bu kadar kısa sürede olacağına inanmıyordum. Bir anda bu hayalim gerçekleşti. Bu da spor hayatımda attığım ilk adım olmuş oldu." dedi.

Şampiyonada ailesinin, hocalarının ve tüm Türkiye'nin desteğini hissederek maça çıktığını anlatan Yalgettekin, başarısını arkadaşlarına, hocası Zahit Zevinik'e, beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Budak, Okul Müdürü Selim Duran ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne armağan ettiğini belirtti.

Cizre Fen Lisesinde beden eğitimi öğretmeni Budak da bu başarının tesadüfen gelmediğini söyledi.

Nurselen'in parklarda çalıştığını, antrenmanlara ilk gelen ve salondan son çıkan kişi olduğunu dile getiren Budak, "Nurselen'in başarılı olması için elimizden geleni yaptık, Nurselen de çok inandı şampiyonluğa ve Türkiye şampiyonu oldu." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Duran ise, okul olarak akademik alanda, özelikle üniversite sınavlarında, ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında ciddi başarılar elde ettiklerini dile getirerek, öğrencileri Nurselen Yalgettekin'in sporda sağladığı başarıdan da gurur duyduklarını aktardı.

"Hedefimiz ve isteğimiz Nurselen'in bu başarısını arttırarak 2024 Yaz Olimpiyatlarına katılıp ciddi başarılar elde etmesidir. Kızımıza güveniyor ve kızımızla gurur duyuyoruz." diyen Duran, bu başarıda emeği olan herkese teşekkür etti.