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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta yarın başlayacak - Son Dakika

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta yarın başlayacak

26.10.2021 10:22
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta yarın başlayacak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta yarın oynanacak 6 müsabakayla başlayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta yarın oynanacak 6 müsabakayla başlayacak.

Ligde 5. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

14.00 Bingöl Solhanspor- Halkbank (Merkez Karşıyaka)

15.30 Spor Toto-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Başkent Voleybol)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yeni Kızıltepespor (Cengiz Göllü)

17.00 Altekma- Fenerbahçe HDI Sigorta (Atatürk Voleybol SigortaShop Spor Kompleksi)

17.00 Tokat Belediyesi Plevne-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Ali Yücel)

18.00 Ziraat Bankkart- Sorgun Belediyespor (Başkent Voleybol)

28 Ekim Perşembe:

17.00 Galatasaray HDI Sigorta- Arkas Spor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Efeler Ligi, Karşıyaka, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta yarın başlayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta yarın başlayacak - Son Dakika
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