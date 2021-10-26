AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta yarın başlayacak

Ligde 5. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Hz. Muhammed'in "En kıymetli" dediği mucize tedavi! Uygulamada İsrail'in gerisinde kaldık

Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor

100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi

Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak