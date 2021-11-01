Aydın Büyükşehir Belediyespor, Challenge Kupası'nda BK Tromso ile karşılaşacak

Kadınlar Balkan Kupası'nda birinciliğe ulaşarak CEV Challenge Kupası'nda oynamaya hak kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, eleme turunda eşleştiği Norveç'in BK Tromso takımıyla iki müsabakayı da Norveç'te oynayacak.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası eleme turu ilk maçında yarın Norveç 'te BK Tromso ile mücadele edecek.

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