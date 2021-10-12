Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2'nci hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 27-25, 14-25, 20-25 ve 21-25'lik skorlarla sona erdi.

Platonik aşk cinayeti davasında komşu olan tanığın anlattıkları yürek parçaladı: 'Yapma' diye bağırıyordu

Binali Yıldırım 2007'de yaşadığı bir anısını paylaştı: Teyze bana 'Sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi