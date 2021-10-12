Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Güldeniz (xx), Emine (xx), Aslıhan (xx), Szakmary (xx), Ergül (xx), Pelin (xx), Eylül (xx), Melis (x), Berra (x), Ezgi (xx), Duygu (x), Merve Nur (x) GALATASARAY HDI SİGORTA: Gamze (xx), Vasilantonaki (xxx), Fatma (xx), Loana (xxx), Sude Hacımustafaoğlu (xxx), Planinsec (xx), Gizem (xxx), Beren (xx), Zeynep Sude (x), Nilay (x)SETLER: 27-25, 14-25, 20-25, 21-25
SÜRE: 116 dakika (31, 28, 29, 28)
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2'nci hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 27-25, 14-25, 20-25 ve 21-25'lik skorlarla sona erdi.
Kaynak: DHA
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