Bafra'da Cumhuriyet Bayramı bisiklet turu yapılacak

Bafra Belediyesi geleneksel hale getirdiği Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu'nun üçüncüsünü gerçekleştirecek.

Tüm hazırlıkların tamamlandığı bisiklet turu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı etkinlikleri kapsamında yapılacak. Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın da katılacağı etkinlikte çok sayıda bisikletli sağlık için pedal çevirecek. "Bisikletini Al Gel, Sağlık İçin Pedalla" sloganıyla düzenlenecek Bafra Belediyesi Cumhuriyet Bisiklet Turu, 29 Ekim Cuma günü saat 14.00'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayacak ve Kızılırmak Sedde Parkı'nda sona erecek.

Tüm bisiklet tutkunlarını etkinliğe davet eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılı etkinlikleri kapsamında yine hep birlikte pedal çevireceğiz. Parkur boyunca tüm güvenlik tedbirlerinin alınacağı bisiklet turu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayacak ve Kızılırmak Sedde Parkı'nda son bulacak. Organizasyon maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleşecek. Cumhuriyetimizin 98. yaşını kutlayacağımız böylesi anlamlı günde Bafralı hemşehrilerimi sağlık için pedal çevirmeye davet ediyorum" dedi.

Bafra Belediyesi 3. Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu'nun yıl da büyük ilgi görmesi bekleniyor. - SAMSUN