Başkan Özlü, spor kampüsü alanını gezdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yedek stadyum çalışmalarının devam ettiği Şıralık Spor kampüsünü yerinde inceledi. Projenin ilerleyiş süreci hakkında bilgi edinen Başkan Özlü, stat ve çevre çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tarafından başlatılan projeler sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Kentin dört bir yanında yaşam alanlarından spor tesislerine, alt yapı çalışmalarından yeni güzergahların şehre kazandırılmasına kadar bir çok proje devam ederken, Başkan Özlü işi sıkı tutarak projeleri tek tek yerine inceliyor. Projelerin ilerleyiş süreçlerini sık sık yerinde ziyaret eden Başkan Özlü, yardımcısı Cengiz Tuncer ve Fen İşleri Müdürü Okan Kaltu ile birlikte spor kampüsü alanında yapımı devam eden yedek stadı inceledi. Tribün inşaatı ve stat alanını yakından inceleyen Özlü, inşa sürecine yönelik bilgi alarak, hızlı şekilde bitirilmesi yönünde talimatta bulundu.

"Düzce, her branşta başarıya koşacak bir şehir olacak"

Spor Kampusunun Düzce'nin büyük bir açığını kapatacak önemli bir yatırım olduğuna değinen Başkan Özlü, "Düzceli, her şeyin en iyisine layık. Bizde en iyisi ne ise onu yapmak için mücadele ediyoruz. Ortaya koymaya çalıştığımız vizyon elbette ki bir an da olabilecek bir şey değil. Ancak 2020 yılının sonunda söylediğimiz şekilde 2021 yılı itibariyle Düzce'yi şantiyeye çevirdik. Kentimizin her yerinde birçok proje uygulaması gerçekleştiriyoruz. Hayata geçen projelerimiz başta olmak üzere devam eden projelerimizle birlikte süreci doğru şekilde yönettiğimizi de hep birlikte görüyoruz. Spor kampüsümüzde çalışmalarımız hızla ilerliyor. Ortaya çıkacak işin en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Yedek stadımızın yapımı devam ediyor, tribünlerimiz inşa edilmeye başlandı. Kısa süre içerisinde de bitirilecek. Uzun yıllar Düzce'mize, Düzcespor'umuza ve Düzce'mizin tüm amatör spor kulüplerine katkı sağlayacak bir tesis kuruyoruz. Düzce, kendisine yakışan şekilde her branşta başarıya koşacak bir şehir olacak" dedi. - DÜZCE