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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

14.10.2021 18:33
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: TOBB-ETÜHakemler: Martin Kucirek (Çekya), Mladen Lucic (Karadağ), Petr Blahout (Çekya)Nesibe Aydın: Thomas 4, Snytsina 15, Nacikkaite 16, Harika Gözde Eldaş 17, Coates 16, Merve Uygül, Gülşah Duman 5, Hülya Çoklar 8, Meltem Yıldızhan 3Bellona Kayseri Basketbol: Brezinova 6, Zeynep...

Salon: TOBB-ETÜ

Hakemler: Martin Kucirek (Çekya), Mladen Lucic (Karadağ), Petr Blahout (Çekya)

Nesibe Aydın: Thomas 4, Snytsina 15, Nacikkaite 16, Harika Gözde Eldaş 17, Coates 16, Merve Uygül, Gülşah Duman 5, Hülya Çoklar 8, Meltem Yıldızhan 3

Bellona Kayseri Basketbol: Brezinova 6, Zeynep Öykü Kalbisağde, Derin Yaya, Williams 26, Sventoraite 9, Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç 2, Helin Boybeyi 5, Monet Dean 9

1. Periyot: 15-21

Devre: 36-36

3. Periyot: 62-48

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ilk maçında Nesibe Aydın, sahasında bir diğer Türk takımı Bellona Kayseri Basketbol'u 84-57 mağlup etti.

basketbol, Karadağ, Kayseri, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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